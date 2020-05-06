Всплыли архивные фото монумента воинам-танкистам в Киеве

В сети появились раритетные фото монумента воинам-танкистам, участвующим в 1943 году в боях за Киев.

Снимки датированы 1979 годом. Их опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, монумент расположен на проспекте Победы, неподалеку от станции метро "Шулявская". Он был установлен еще 3 ноября 1968 года в честь подвига воинов-танкистов, которые во время Второй мировой войны освобождали Киев в 1943 году.

Монумент воинам-танкистам в Киеве Клуб коренного киевлянина

На фото видно монумент, зеленые деревья и траву вокруг. На одном из снимков возле памятника стоит целая группа людей, а на втором – на него вылезла девочка, а рядом была, вероятно, ее мама.

Монумент воинам-танкистам в Киеве Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась захватывающая история и фото разных лет ЦУМа в Киеве.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!