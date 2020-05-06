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6 мая • обновлено в 06:21
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Всплыли архивные фото монумента воинам-танкистам в Киеве

1.5т
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В сети появились раритетные фото монумента воинам-танкистам, участвующим в 1943 году в боях за Киев.

Снимки датированы 1979 годом. Их опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, монумент расположен на проспекте Победы, неподалеку от станции метро "Шулявская". Он был установлен еще 3 ноября 1968 года в честь подвига воинов-танкистов, которые во время Второй мировой войны освобождали Киев в 1943 году.

Монумент воинам-танкистам в Киеве

Монумент воинам-танкистам в Киеве

Клуб коренного киевлянина

На фото видно монумент, зеленые деревья и траву вокруг. На одном из снимков возле памятника стоит целая группа людей, а на втором – на него вылезла девочка, а рядом была, вероятно, ее мама.

Монумент воинам-танкистам в Киеве

Монумент воинам-танкистам в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась захватывающая история и фото разных лет ЦУМа в Киеве.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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