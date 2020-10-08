КНУ имени Шевченко закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19.

Соответствующее распоряжение издал ректор Леонид Губерский, сообщила пресс-служба университета.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и с целью предотвращения заболеваний в коллективе КНУ университет с 8 октября по 23 октября переводит обучение с аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения", – говорится в документе.

Контроль за соблюдением пропускного режима в общежитиях университета также ужесточили.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине впервые обнаружили больше 5 тысяч больных COVID-19 за сутки.