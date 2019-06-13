ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
LadyCity

/Жизнь столицы

Все из-за жары: в Киеве забили тревогу из-за загрязнения воздуха

752Читать материал на украинском

В Киеве в четверг, 13 июня, зафиксировано повышенный уровень загрязнения воздуха, в частности, диоксидом азота.

На некоторых улицах соответствующий показатель достиг 5 и 6 суточных норм, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Указывается, что множество вредных примесей накопились в приземном слое воздуха из-за жары и ветра.

Новости
Погода в Украине: синоптики пообещали адскую жару на выходные в Украине

Иллюстрация. Смог в Киеве

Иллюстрация. Смог в Киеве

Телеканал 24

Согласно данным спасателей, самые загрязненные места в Киеве: Бессарабская и Демеевская площади, Оболонский проспект, улица Скляренко.

При этом жара со слабым ветром и повышенным давлением продержатся в украинской столице до 18 июня, а уровень загрязнения воздуха может в дальнейшем расти.

Результаты исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории состоянием на 13:00 13 июня по г. Киеву

Результаты исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории состоянием на 13:00 13 июня по г. Киеву

dsns.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в июне и июле прогнозируется аномальная жара, воздух будет прогреваться выше 30 градусов.

14 июня на территории страны ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди. В течение дня температура воздуха прогреется до +30 +35 градусов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
ГосЧСпогода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel