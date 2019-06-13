Все из-за жары: в Киеве забили тревогу из-за загрязнения воздуха

В Киеве в четверг, 13 июня, зафиксировано повышенный уровень загрязнения воздуха, в частности, диоксидом азота.
На некоторых улицах соответствующий показатель достиг 5 и 6 суточных норм, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Указывается, что множество вредных примесей накопились в приземном слое воздуха из-за жары и ветра.
Иллюстрация. Смог в Киеве
Телеканал 24
Согласно данным спасателей, самые загрязненные места в Киеве: Бессарабская и Демеевская площади, Оболонский проспект, улица Скляренко.
При этом жара со слабым ветром и повышенным давлением продержатся в украинской столице до 18 июня, а уровень загрязнения воздуха может в дальнейшем расти.
Результаты исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории состоянием на 13:00 13 июня по г. Киеву
dsns.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL, в Украине в июне и июле прогнозируется аномальная жара, воздух будет прогреваться выше 30 градусов.
14 июня на территории страны ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди. В течение дня температура воздуха прогреется до +30 +35 градусов.
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