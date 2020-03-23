Все из одного района: в Киевской ОГА раскрыли детали о пяти больных коронавирусом

Все пять случаев заболевания коронавирусом COVID-19 на территории Киевской области были зафиксированы в Обуховском районе. Возраст больных – от 37 до 57 лет.
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Об этом во время брифинга заявил временно исполняющий обязанности глава Киевской ОГА Василий Володин, написало УНН.
По его словам, по состоянию на 6:00 понедельника, 23 марта, в учреждения здравоохранения Киевской области обратилось 29 человек с подозрением на COVID-19. С помощью экспресс-тестов было проверено в 22 человека.
В Киевской ОГА раскрыли детали о пяти больных коронавирусом. Иллюстрация
"Тест-системы показали семь заболеваний. В то же время, лабораторно подтверждено на данный момент у нас пять человек. Все они являются жителями Обуховского района. Самому старшему из инфицированных – 57 лет, самому младшему – 37", – пояснил Володин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
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Он сказал, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Он заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
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