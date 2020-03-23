Все из одного района: в Киевской ОГА раскрыли детали о пяти больных коронавирусом

Все пять случаев заболевания коронавирусом COVID-19 на территории Киевской области были зафиксированы в Обуховском районе. Возраст больных – от 37 до 57 лет.

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Об этом во время брифинга заявил временно исполняющий обязанности глава Киевской ОГА Василий Володин, написало УНН.

По его словам, по состоянию на 6:00 понедельника, 23 марта, в учреждения здравоохранения Киевской области обратилось 29 человек с подозрением на COVID-19. С помощью экспресс-тестов было проверено в 22 человека.

В Киевской ОГА раскрыли детали о пяти больных коронавирусом. Иллюстрация

"Тест-системы показали семь заболеваний. В то же время, лабораторно подтверждено на данный момент у нас пять человек. Все они являются жителями Обуховского района. Самому старшему из инфицированных – 57 лет, самому младшему – 37", – пояснил Володин.

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