Врач из Киева рассказал реалии борьбы с коронавирусом: медики ежедневно перед выбором

В Киеве из-за эпидемии коронавируса (COVID-19) врачам-инфекционистам приходится подтасовывать или обманывать больных, теряя время на помощь.

Об этом в Facebook написал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Игорович.

"Халатное и непрофессиональное отношение к пациентам на догоспитальном этапе приводит к пустой трате времени, нервов и вреда пациентам. Инфекционисты не лечат инфаркты, инсульты, онкология, гематология. Подтасовывая данные, обманывая больных только теряется драгоценное время на помощь. Не надо COVID-19 омрачать действительно серьезные заболевания", – отметил медик.

Он указал, что в больницах самый тяжелый день – понедельник, когда после выходных в больницы в большом количестве обращаются за помощью.

"Работать в средствах индивидуальной защиты в такую ​​жару невозможно. Это нереально испытание для человеческого организма. Врачи стоят перед выбором – соблюдать правила защиты и получить в будущем серьезные проблемы с сосудами, гипертонию, кожные проблемы или переболеть коронавирусом", – добавил Игорович.

Врач также сказал, что сейчас они имеют дело с легкими и бессимптомными формами коронавируса. При этом особых поводов для беспокойства нет.

"И хотя это еще многих беспокоит, надо понимать, что идет нормальный инфекционный процесс по общим законам. Иммунитет знакомится с новым ОРВИ. Так должно быть... Группы риска – они всегда в группе риска. Грипп, корь, менингококк, бактериальные пневмонии – ничем не безопаснее COVID-19. Но мы жили как-то раньше и умели с этим справляться", – резюмировал медик.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 6 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 5602 человек.