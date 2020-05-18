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18 мая • обновлено в 19:25
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Врач из Киева откровенно рассказала о работе. Видео

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Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал видео с заведующей отделения анестезиологии и интенсивной терапии Киевской городской детской клинической инфекционной больницы Алиной Рязанской, которая рассказала о COVID-19.

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Соответствующий ролик появился на странице главы столицы в Facebook. Кличко отметил, что Рязанская лечит детей с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус, а среди ее пациентов – как младенцы, так и подростки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, лечить детей сложнее всего, ведь это – наибольшая ответственность для врачей. И киевские специалисты отлично справляются.

"По собственным наблюдениям, могу утверждать, что COVID-19 – не фейк. Болеют им как взрослые, так и дети. Некоторые из них болеют тяжело и требуют непрерывного надзора и помощи. Сейчас таким пациентом является ребенок, которому всего один месяц", – подчеркнула сама врач.

Врач из Киева откровенно рассказала о работе

Врач из Киева откровенно рассказала о работе

Скриншот

"Мы всегда рядом с пациентами, не видим своих родных, фактически живем в больнице. Поэтому призываю: несмотря на ослабление карантинных мероприятий, без необходимости не выходите из дома, продолжайте носить маски, правильно мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию. Так вы защитите не только себя, но и своих близких", – добавила Рязанская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 18 мая подтвердили 2321 случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили инфекцию: 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 11 мужчин в возрасте от 29 до 65 лет, а также четверо детей (две девочки 5 и 15 лет, два мальчика по 9 лет).

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Автор
Яра Дорош
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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