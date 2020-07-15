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Возле центрального вокзала в Киеве запустили порно на электронном табло. Видео

Карина Бондаренко
Жизнь столицы
1,9 т.
Возле центрального вокзала в Киеве запустили порно

Возле центрального вокзала в Киеве запустили порно. tripmydream.com

В Киеве на остановке возле Центрального железнодорожного вокзала на информационном электронном табло показывали порно.

Соответствующее видео опубликовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Центральный вокзал столицы. Киевская госадминистрация и Виталий Кличко передают гостям города важную информацию", – подписал ролик Дубинский

Когда и как долго транслировалось видео эротического характера нардеп не уточнил.

Публикация нардепа Дубинского в Telegram

Публикация нардепа Дубинского в Telegram

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети набирает популярность порно о коронавирусе. При вводе слова "коронавирус" на Pornhub предлагаются более 100 видеороликов.

УкраинаКиевпорноАлександр Дубинский
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