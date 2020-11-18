У морга в Киеве собралась вереница катафалков: большинство умерших болели COVID-19

Возле морга, расположенного на территории Киевской городской клинической больницы №3, ежедневно стоит большое количество катафалков.

Как рассказал один из врачей, который согласился пообщаться с OBOZREVATEL на правах анонимности, в основном среди умерших – люди, заболевшие коронавирусной инфекцией.

Родственникам не позволяют нормально попрощаться с усопшими.

Катафалки занимают всю стоянку перед моргом.

"Морг работает ежедневно и катафалки забирают умерших постоянно – в нашу больницу привозят людей из Деснянского и Днепровского районов столицы. Покойников показывают родственникам перед тем, как отдать, и сразу же заколачивают гробы – прощаться с усопшими не разрешается. Конечно, там не только умершие от коронавируса, но и с другими болезнями. У нас тут действует два морга – коммунальный и частный. Там тоже постоянно забирают покойных", – рассказал медик.

Частный морг тоже работает ежедневно.

Наш собеседник добавил, что количество заболевших, которых привозят в больницу растет постоянно.

Киевская городская клиническая больница №3.

По его словам, сейчас решается вопрос, чтобы в ближайшую неделю перевести это медучреждение на прием только заболевших COVID-19.

Больницу могут перевести только на прием заболевших COVID-19.

"Врачам тяжело, но они пока справляются. Кислорода пока тоже хватает. Если говорить об обеспечении лекарствами, то это не секрет – люди все же вынуждены некоторые покупать сами, и не всегда это дешевые медикаменты", – резюмировал врач.

Здание, куда сгружают кислород для больницы.

Кислорода для больных пока хватает.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что на Киевщине женщина умерла возле отделения реанимации. Родные обвинили врачей в том, что те якобы отказались принимать пациентку в тяжелом состоянии.