"Вонь, туши разбросало по берегу": в Киеве произошло масштабное ЧП

В одном из озер Киева в Святошинском районе произошел массовый мор рыбы и раков.
Как сообщает ТСН, из-за десятков килограммов тушек, которые разбросаны по берегу, вблизи водоема стоит ужасный смрад.
Местные жители обратились к коммунальщикам, которые вылавливают подохлую живность. Они уже вывезли килограммов 80 тухлятины.
В Киеве произошло ЧП
ТСН
"Подобная трагедия на водоеме произошла три года назад, когда вблизи возводили новостройку, что стало причиной сейчас - неизвестно. Коммунальщики отобрали образцы воды, но результаты будут через несколько дней", - отмечает издание.
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Киеве на Русановском озере обнаружили огромное количество дохлой рыбы. Более 200 туш толстолобика и карпа, которые начали гнить и вонять, нашли активисты.
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