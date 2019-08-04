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"Вонь, туши разбросало по берегу": в Киеве произошло масштабное ЧП

1.9т Читать материал на украинском

В одном из озер Киева в Святошинском районе произошел массовый мор рыбы и раков.

Как сообщает ТСН, из-за десятков килограммов тушек, которые разбросаны по берегу, вблизи водоема стоит ужасный смрад.

Местные жители обратились к коммунальщикам, которые вылавливают подохлую живность. Они уже вывезли килограммов 80 тухлятины.

В Киеве произошло ЧП

В Киеве произошло ЧП

ТСН

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"Подобная трагедия на водоеме произошла три года назад, когда вблизи возводили новостройку, что стало причиной сейчас - неизвестно. Коммунальщики отобрали образцы воды, но результаты будут через несколько дней", - отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Киеве на Русановском озере обнаружили огромное количество дохлой рыбы. Более 200 туш толстолобика и карпа, которые начали гнить и вонять, нашли активисты.

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Место
Украина Киев
Теги
Киев рыба
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Serov Oleg
Serov Oleg
хорошая добавка к столу укропапуасам...80кг уже утащили....
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