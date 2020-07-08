В Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса: волонтер просит помочь

Жизнь столицы 16:28, 8.07.2020 Обновлено: 17:17, 8.07.2020

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 8 июля прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Репост! В Киев прибыл борт с ранеными защитниками Украины. Есть воины очень в тяжелом состоянии. Их сразу повезли в реанимацию. За последние сутки ранены четыре бойца, за неделю более 15 бойцов, каждый день обстрелы с крупнокалиберного оружия. В госпитале лежат ребята без рук и без ног, с огнестрельными ранениями", – написала она.

Юсупова сообщила, что госпиталь на карантине и закрыт для посетителей. Волонтеры привозят раненым передачи, соки, йогурт, колбасу, сыр, овощи, кофе, чай, сладкое. Юсупова написала, что всегда нужны шорты, спортивные костюмы, тапки, футболки.

Волонтер обратилась с просьбой не забывать, что в стране каждый день война и поблагодарила всех, кто помогает

Перевести помощь можно на карту 5358 3853 2000 2464 Монобанк.

Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
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Кияни Жизнь столицы

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