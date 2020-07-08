В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 8 июля прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Репост! В Киев прибыл борт с ранеными защитниками Украины. Есть воины очень в тяжелом состоянии. Их сразу повезли в реанимацию. За последние сутки ранены четыре бойца, за неделю более 15 бойцов, каждый день обстрелы с крупнокалиберного оружия. В госпитале лежат ребята без рук и без ног, с огнестрельными ранениями," – написала она.

Юсупова сообщила, что госпиталь на карантине и закрыт для посетителей. Волонтеры привозят раненым передачи, соки, йогурт, колбасу, сыр, овощи, кофе, чай, сладкое. Юсупова написала, что всегда нужны шорты, спортивные костюмы, тапки, футболки.

Волонтер обратилась с просьбой не забывать, что в стране каждый день война и поблагодарила всех, кто помогает

Перевести помощь можно на карту 5358 3853 2000 2464 Монобанк.

В Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса: волонтер просит помочь Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса: волонтер просит помочь Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса: волонтер просит помочь Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса: волонтер просит помочь Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса: волонтер просит помочь Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса: волонтер просит помочь Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса: волонтер просит помочь Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса: волонтер просит помочь Facebook Натальи Юсуповой

В Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса: волонтер просит помочь Facebook Натальи Юсуповой