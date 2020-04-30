Волна COVID-19 среди медиков в Киеве: Кличко назвал страшные цифры

В Киеве 10% зараженных коронавирусом COVID-19 – медики.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 30 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он поблагодарил врачей, которые находятся "на линии фронта в борьбе с этой болезнью" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Они постоянно в зоне риска. 10% из киевлян, которые заболели, – именно медики. Врачи, медсестры, другой медицинский персонал. 148 медиков коммунальных учреждений имеют подтвержденный диагноз коронавирус", – подчеркнул Кличко.

Волна COVID-19 среди медиков в Киеве. Иллюстрация

По его словам, это медики Александровской клинической больницы, которая первой начала принимать зараженных COVID-19, а также работники инфекционных отделений городских клинических больниц №4, №5, №6, №9 и других учреждений.

"Есть среди больных врачи и медсестры непрофильных отделений, семейные врачи, которые, оказывая помощь, не знали, что человек инфицирован. Есть медики частных клиник и государственных медицинских учреждений", – добавил мэр Киева.

Он отметил, что по состоянию на 30 апреля в стационарах находились 22 медика с коронавирусом, другие остались лечиться дома, на самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве и области по состоянию на утро 30 апреля подтвердили 2065 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице Украины их количество возросло до 1401, а на территории области – до 664.

В Киеве среди людей, у которых за последние сутки обнаружили COVID-19, 31 женщина в возрасте от 18 до 84 лет, 18 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет, а также 11 детей до 17 лет (четыре девочки и семь мальчиков).

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!