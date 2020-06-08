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8 июня • обновлено в 13:53
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Вокруг смерти волонтера АТО Виталия Панича разгорелся скандал: из больницы пропали паспорт и деньги

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В Киевской городской клинической больнице №4 исчезли личные вещи украинского волонтера АТО Виталия Паныча, который умер в реанимации медучреждения 7 июня.

О вопиющем случае сообщила на своей странице в Facebook коллега погибшего Анна Майборода. Она призвала подписчиков придать огласке эту ситуацию.

"Стоя на лестнице инфекционного отделения, слушая жену Наталью, поднимаются волосы от 10-дневного ада в поисках лечения, диагноза и человеческого отношения... Обо всем этом не сейчас... Что сейчас, обычных слов не хватает: исчезли документы – паспорт, ИНН код, телефон, деньги", – написала она.

В киевской больнице исчезли вещи умершего волонтера Виталия Паныча

В киевской больнице исчезли вещи умершего волонтера Виталия Паныча

Женщина добавила, что вместе с женой погибшего волонтера уже вызвали полицию. Кроме этого, попросила присоединиться журналистов.

"Прошу распространения и привлечения внимания максимального круга людей", – подчеркнула Майборода.

В киевской больнице исчезли вещи умершего волонтера Виталия Паныча

В киевской больнице исчезли вещи умершего волонтера Виталия Паныча

Facebook/Valentyna Varava

Пользователи сети возмутились случившемся. В своих комментариях под постом они отметили даже министра здравоохранения Максима Степанова и замминистра внутренних дел Антона Геращенко, призывая повлиять на своих подчиненных и расследовать инцидент в КГКБ №4.

В киевской больнице исчезли вещи умершего волонтера Виталия Паныча

В киевской больнице исчезли вещи умершего волонтера Виталия Паныча

Facebook/Valentyna Varava

"Максим Степанов, возможно вы объясните, как такое может случиться? Ваши подчиненные угробили выдающегося человека для государства и обокрали его после смерти?!", "Антон Геращенко, нужна помощь полиции. Если у мертвых воруют, то что говорить о живых", "Где это такое делается? Просто не укладывается в голове, что даже перед лицом смерти некоторым слишком трудно оставаться людьми", "От услышанного и прочитанного иногда очень хочется поехать куда глаза глядят, подальше от всего того ужаса, что происходит в стране... Сочувствую...", "Какой трэш – обворовывать больных и умерших в больницах. Получая при этом волонтерскую помощь", "Что за дикари?", "Как можно потерять? Странно...", "Нет слов... Это какие-то существа, а не люди. Девочки, пишите все происходящее. Нужно создать большой резонанс, потому что это не остановится. Сочувствую родным и близким", "Кончится ли этот ад при нашей жизни , – возмущаются украинцы.

В киевской больнице исчезли вещи умершего волонтера Виталия Паныча

В киевской больнице исчезли вещи умершего волонтера Виталия Паныча

Facebook/Valentyna Varava

Вокруг смерти волонтера АТО Виталия Панича разгорелся скандал: из больницы пропали паспорт и деньги

Facebook/Анна Майборода

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Анна Майборода

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Анна Майборода

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Анна Майборода

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Анна Майборода

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Анна Майборода

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Анна Майборода

Вокруг смерти волонтера АТО Виталия Панича разгорелся скандал: из больницы пропали паспорт и деньги

Facebook/Valentyna Varava

Как сообщал OBOZREVATEL, в больнице в Киеве в воскресенье, 7 июня, умер украинский волонтер АТО Виталий Панич. Он находился в реанимации с пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
волонтерство
Кияни Жизнь столицы

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