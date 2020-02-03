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3 февраля • обновлено в 16:31
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Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

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В понедельник, 3 февраля, в Киев прибыл борт с тяжелоранеными на Донбассе военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые нуждаются в помощи.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова.

"В Киев прибыл борт с ранеными бойцами! По Бориспольскому шоссе снова мчались скорые с мигалками, раненых воинов привезли в Центральный госпиталь, война продолжается... В январе началось серьезное обострение на фронте, 13 убитых и более 30 раненых, только за последние двое суток убита медик и ранено пятеро наших бойцов. Это ужасная трагедия", – написала она.

Юсупова уточнила, что сдать донорскую кровь можно в центре крови в самом госпитале.

тчет за январь. Оплатила две химии воинам с онкологией, 25 тыс. и 37 тыс. грн, 10 тыс. и 10 тыс. на поддерживающее медикаменты (Виктору и Александру), 7 тыс. рюкзак для фронтовых медиков, 5400 на турникеты, 3500 и 6700 грн куртки, штаны и кофты, 1800 грн для реанимации и 6 тыс. на отделение, 3 тыс. спецпитание для онко + вода, йогурты, соки + ещё какие-то расходы. Все чеки публикую, выходит больше 100 тыс. В феврале нужно будет ещё оплатить две химии 37 тыс. и 24 тыс. Я благодарю каждого, кто помогает нашим защитникам, каждая копейка, это спасение жизни. Большое спасибо за визиты и посылки", – добавила она, оставив банковские реквизиты для желающих помочь.

Карты для помощи: 4627 0551 5012 8394 ПриватБанк и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья.

Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских воинов получили ранения и один был травмирован в результате боевых действий на Донбассе 2 февраля. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

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Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.

Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
Украина Киев
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Пiсерот Miхась
Пiсерот Miхась
Весело проводили выходные воены :)))))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
почему вы называете героями карателей, которые убили тысячи стариков, женщин и детей? герои - это защитники Донбасса...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
«Никогда города Украины не были в такой плохой форме, с каждым годом все хуже и хуже», — заявил Саакашвили, посетовав при этом, что весь мир, в отличие от Украины, идет вперед и развивается. По словам политика, украинцы за все годы независимости «не видели примера успеха.
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