Война продолжается: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

В понедельник, 3 февраля, в Киев прибыл борт с тяжелоранеными на Донбассе военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые нуждаются в помощи.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова.

"В Киев прибыл борт с ранеными бойцами! По Бориспольскому шоссе снова мчались скорые с мигалками, раненых воинов привезли в Центральный госпиталь, война продолжается... В январе началось серьезное обострение на фронте, 13 убитых и более 30 раненых, только за последние двое суток убита медик и ранено пятеро наших бойцов. Это ужасная трагедия", – написала она.

Юсупова уточнила, что сдать донорскую кровь можно в центре крови в самом госпитале.

"Отчет за январь. Оплатила две химии воинам с онкологией, 25 тыс. и 37 тыс. грн, 10 тыс. и 10 тыс. на поддерживающее медикаменты (Виктору и Александру), 7 тыс. рюкзак для фронтовых медиков, 5400 на турникеты, 3500 и 6700 грн куртки, штаны и кофты, 1800 грн для реанимации и 6 тыс. на отделение, 3 тыс. спецпитание для онко + вода, йогурты, соки + ещё какие-то расходы. Все чеки публикую, выходит больше 100 тыс. В феврале нужно будет ещё оплатить две химии 37 тыс. и 24 тыс. Я благодарю каждого, кто помогает нашим защитникам, каждая копейка, это спасение жизни. Большое спасибо за визиты и посылки", – добавила она, оставив банковские реквизиты для желающих помочь.

Карты для помощи: 4627 0551 5012 8394 ПриватБанк и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских воинов получили ранения и один был травмирован в результате боевых действий на Донбассе 2 февраля. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

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