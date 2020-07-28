Военный показал условия пребывания больных COVID-19 в Киеве: украинцы возмущены. Фото и видео

В сети обнародовали видео о том, в каких условиях находятся пациенты с коронавирусом в Киевском военном госпитале.

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Запись на своей странице в Facebook опубликовал сооснователь Независимого союза работников медицинской отрасли Антон Гура. Он отмечает, что его снял один из военнослужащих (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Условия в палате Киевского военного госпиталя Кадр видео - Facebook Антона Гуры

"Это видео с нашего Киевского военного госпиталя. Военнослужащий, который лежит в ковидном отделении показал условия…Честно, это какой-то пи*дец! Ладно Чугуев, далеко от столицы, но Киев, центр города, большинство раненых солдат везут к нам в Киев. Куда ушли деньги? Солдаты шутят, что палаты в 1937-м году лучше были", – прокомментировал он ролик.

Условия в палате Киевского военного госпиталя Кадр видео - Facebook Антона Гуры

Гура обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в этот вопрос: "Я понимаю, что деньги освоили до вас, но вы обязаны найти виновных".

Рацион для больных коронавирусом военных Facebook Антона Гуры

Кадры также возмутили пользователей соцсети. Они отметили также, что такое питание никуда не годится: "Вся страна платит военный сбор непонятно в чей карман"; "Палата палатой, но чтобы так кормили наших защитников, это ужас"; "Это вы ещё санузел не видели".

Реакция украинцев на условия в госпитале Facebook Антона Гуры

Реакция украинцев на условия в госпитале Facebook Антона Гуры

Facebook Антона Гуры

В свою очередь волонтер Наталья Юсупова рассказала, что в палатах, где лежат именно раненые бойцы, был сделан ремонт.

"В этом посте люди отмечают меня в комментариях, касательно жутких условий в киевском госпитале в отделении, где лежат пациенты с вирусом. Я не поняла какое это отделение, может инфекционное, туда волонтеров не пускают и вообще претензии не к волонтёрам должны быть, а к руководству. Там, где лежат раненые, мы организовали ремонты в палатах, в столовой, персоналу и даже асфальт укладывали в 2014-м году. Когда я писала посты, многие кричали, что все ок, скромненько, но чистенько, да и еда диетическая. Когда началась война, Госпиталь вообще был убитый", – отметила она у себя в Facebook.

(Видео – Facebook Антона Гуры)

Facebook Натальи Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в сети появились фото ужасных условий в инфекционной больнице Днепра №21, где лечат людей с коронавирусом.