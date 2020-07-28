Военный показал условия пребывания больных COVID-19 в Киеве: украинцы возмущены. Фото и видео
В сети обнародовали видео о том, в каких условиях находятся пациенты с коронавирусом в Киевском военном госпитале.
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Запись на своей странице в Facebook опубликовал сооснователь Независимого союза работников медицинской отрасли Антон Гура. Он отмечает, что его снял один из военнослужащих (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).
"Это видео с нашего Киевского военного госпиталя. Военнослужащий, который лежит в ковидном отделении показал условия…Честно, это какой-то пи*дец! Ладно Чугуев, далеко от столицы, но Киев, центр города, большинство раненых солдат везут к нам в Киев. Куда ушли деньги? Солдаты шутят, что палаты в 1937-м году лучше были", – прокомментировал он ролик.
Гура обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в этот вопрос: "Я понимаю, что деньги освоили до вас, но вы обязаны найти виновных".
Кадры также возмутили пользователей соцсети. Они отметили также, что такое питание никуда не годится: "Вся страна платит военный сбор непонятно в чей карман"; "Палата палатой, но чтобы так кормили наших защитников, это ужас"; "Это вы ещё санузел не видели".
В свою очередь волонтер Наталья Юсупова рассказала, что в палатах, где лежат именно раненые бойцы, был сделан ремонт.
"В этом посте люди отмечают меня в комментариях, касательно жутких условий в киевском госпитале в отделении, где лежат пациенты с вирусом. Я не поняла какое это отделение, может инфекционное, туда волонтеров не пускают и вообще претензии не к волонтёрам должны быть, а к руководству. Там, где лежат раненые, мы организовали ремонты в палатах, в столовой, персоналу и даже асфальт укладывали в 2014-м году. Когда я писала посты, многие кричали, что все ок, скромненько, но чистенько, да и еда диетическая. Когда началась война, Госпиталь вообще был убитый", – отметила она у себя в Facebook.
(Видео – Facebook Антона Гуры)
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в сети появились фото ужасных условий в инфекционной больнице Днепра №21, где лечат людей с коронавирусом.