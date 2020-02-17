"Военный по призванию сердца": на Киевщине умер защитник Украины, который боролся за Донецкий аэропорт

В городе Славутич Киевской области умер 47-летний защитник Украины, киборг, который боролся за Донецкий аэропорт, Евгений Арефьев с позывным "Спартак".

Об этом написала пресс-служба Славутичского городского совета на своей странице в Facebook. За особое мужество он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

"Защитник Украины, военный по призванию сердца, настоящий офицер-профессионал, имел позывной "Спартак". Ответственный командир, который всегда заботился о солдатах. Все знали его честным, порядочным товарищем, который всегда приходил на помощь. Он любил жизнь и ушел из нее настоящим защитником нашей страны", – говорится в сообщении.

На Киевщине умер защитник Украины, боровшийся за Донецкий аэропорт

В Славутичском городском совете выразили соболезнования родным и близким Героя, разделив их горе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бердянске Запорожской области 14 февраля умер участник АТО Дмитрий Шапка, получивший тяжелое ранение на Донбассе в 2015 году.

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