В Киеве "Экологическая Альтернатива" убрала водоемы и призывала людей приобщаться. Видео

Из-за того, что столичные водоемы начали превращаться в свалки, партия "Экологическая Альтернатива" во главе с кандидатом в мэры Киева Егором Фирсовым решила убрать их и призвала граждан приобщаться к инициативе.

Соответствующий видеоролик разместили на странице политсилы в Facebook. По словам представителей партии, проблема засорения водоемов касается всего мира (чтобы посмотреть видео, доскроллте до конца страницы).

Поэтому страны тратят сотни миллионов долларов, чтобы бороться с ней. Ведь эта грязь наносит большой вред экосистеме планеты.

"У нас проблема с мусором в водоемах стоит не менее остро. Именно поэтому иногда нужно делать генеральную уборку. Если с этим не справляются или игнорируют эту проблему местные чиновники, можно не ждать и сделать это самостоятельно. Убирать мусор – это не сложно и не стыдно. Это надо делать, и к этому надо приучать", – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины 7 и 8 созывов, экс-глава Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов решил баллотироваться в мэры Киева.

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