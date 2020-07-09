Водоемы Киева не соответствуют требованиям, – результаты исследований

В Киеве по состоянию на начало июля большое количество водоемов в местах массового отдыха населения не соответствовало необходимым требованиям.

Об этом написала пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве на своем сайте, опубликовав результаты санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды.

"Исследованные пробы воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений", – говорится в сообщении.

В частности, по следующим показателям:

превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Черторой";

коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Тельбин";

наличие мелких водорослей и запаха – пляж "Галерный";

водородный показатель – пляжи "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный";

биохимическая потребность в кислороде (БПК 5): пляжи "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Черторой", "Вербный" и "Пуща-Водица".

Несоответствия были обнаружены и в пробах воды из питьевых фонтанчиков, которые функционируют на пляжах Киева. В частности, речь о:

общее микробное число: пляж "Вербный";

наличие общих коли-форм: пляжи "Вербный", "Предместная Слободка" и "Центральный";

общее железо: пляжи "Радуга", "Центральный" и "Черторой"";

марганец: пляж "Центральный".

Отмечается, что питьевые фонтанчики на пляжах "Галерный" и "Троещина" отсутствуют.

Исследования проводились Государственным учреждением "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины". О результатах уже проинформировали Киевскую городскую государственную администрацию и Коммунальное предприятие "Плесо".

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