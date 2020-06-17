Водители устроили гонки на трассе Киев-Харьков со скоростью 206 км/ч

Карина Бондаренко Жизнь столицы 05:42, 17.06.2020

Камеры видеофиксации нарушений скоростного режима на Киевщине с разницей в две секунды сняли автомобили, которые двигались по трассе М03 Киев-Харьков.

Водители на Range Rover разогнались до скорости 204 и 206 км/ч. Разрешенная скорость движения на данном участке – 110 км/ч, отметили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

"Самая большая скорость была у двух автомобилей Range Rover, у которых совпали даже первые символы номера – AX110***. Первый автомобиль двигался со скоростью 204 км/ч, Скорость второго была – 206 км/ч. Камеры зафиксировали этих нарушителей на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский с разницей в две секунды", – говорится в сообщении полиции.

Нарушители скоростного режима в Киеве
Пресс-служба Патрульной полиции Украины
Нарушители скоростного режима в Киеве
Пресс-служба Патрульной полиции Украины

Также за сутки 15 июня система зафиксировала 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/ч.

Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Mercedes-Benz C220 с номерным знаком СВ985***. Он превысил скоростной режим восемь раз за день.

Нарушители скоростного режима в Киеве
Пресс-служба Патрульной полиции Украины
Сообщение патрульной полиции
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.

  • Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.

  • По итогам первых 10 дней работы автоматической системы видеофиксации нарушений ПДД было выплачено 7 399 штрафов на сумму в 1,4 млн грн.

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