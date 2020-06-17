Водители устроили гонки на трассе Киев-Харьков со скоростью 206 км/ч
Камеры видеофиксации нарушений скоростного режима на Киевщине с разницей в две секунды сняли автомобили, которые двигались по трассе М03 Киев-Харьков.
Водители на Range Rover разогнались до скорости 204 и 206 км/ч. Разрешенная скорость движения на данном участке – 110 км/ч, отметили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.
"Самая большая скорость была у двух автомобилей Range Rover, у которых совпали даже первые символы номера – AX110***. Первый автомобиль двигался со скоростью 204 км/ч, Скорость второго была – 206 км/ч. Камеры зафиксировали этих нарушителей на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский с разницей в две секунды", – говорится в сообщении полиции.
Также за сутки 15 июня система зафиксировала 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/ч.
Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Mercedes-Benz C220 с номерным знаком СВ985***. Он превысил скоростной режим восемь раз за день.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.
Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.
По итогам первых 10 дней работы автоматической системы видеофиксации нарушений ПДД было выплачено 7 399 штрафов на сумму в 1,4 млн грн.