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21 ноября • обновлено в 21:01
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Водитель выскочил из огня: в Киеве на ходу загорелся грузовик. Видео ДТП

2.9т
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В Киеве на улице Елены Телиги вечером во вторник, 19 ноября, прямо во время движения загорелся грузовик, перевозивший строительные материалы.

Пожар удалось ликвидировать до приезда спасателей, передает Киев Оперативный в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

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На видео, которое сняли очевидцы инцидента, видно, что огонь охватил часть кабины грузовика. Водителю удалось самостоятельно погасить пламя.

В Киеве во время движения загорелся грузовик

В Киеве во время движения загорелся грузовик

Скриншот с видео

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Днепре на улице Владимира Мономаха во время движения загорелось два вагона трамвая. По словам очевидцев, пассажиры в панике выбежали из салона, "как пробка из шампанского".

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Пожар в Киеве ДТП в Киеве
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