Водитель выскочил из огня: в Киеве на ходу загорелся грузовик. Видео ДТП

В Киеве на улице Елены Телиги вечером во вторник, 19 ноября, прямо во время движения загорелся грузовик, перевозивший строительные материалы.

Пожар удалось ликвидировать до приезда спасателей, передает Киев Оперативный в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

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На видео, которое сняли очевидцы инцидента, видно, что огонь охватил часть кабины грузовика. Водителю удалось самостоятельно погасить пламя.

В Киеве во время движения загорелся грузовик Скриншот с видео

На Телиги прямо во время движения начала палаты грузовик, перевозивший строительные материалы. К счастью, пожар удалось ликвидировать до приезда спасателей # ДСНС. pic.twitter.com/E9vvK0RP2k - Киев Оперативный (@KyivOperativ) 19 ноября 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Днепре на улице Владимира Мономаха во время движения загорелось два вагона трамвая. По словам очевидцев, пассажиры в панике выбежали из салона, "как пробка из шампанского".

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