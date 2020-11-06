Водитель Porsche записал свои нарушения ПДД в Киеве и выложил в сеть

Водитель элитного внедорожника Porsche Cayenne записывает на видео, как постоянно нарушает правила дорожного движения, а ролики выкладывает в сеть.

Видеозапись размещена на странице Киев оперативный, на ней видно, как авто периодически создает аварийные ситуации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы, осторожно 18+).

Так, владелец Porsche выезжает и двигается по полосе встречного движения таким образом, что водители вынуждены съезжать в сторону, чтобы избежать столкновения. Кроме того, чтобы не стоять в пробках, внедорожник выезжает на пешеходную зону в темное время суток, чем создает опасность для пешеходов.

В пресс-службе патрульной полиции Киева рассказали OBOZREVATEL, что в дальнейшем будут следить за данным автомобилем.

"Если говорить об ответственности за подобные нарушения, то во-первых – это создание аварийной ситуации. Суд своим решение может лишить водителя права управления автомобилем на срок от трех до шести месяцев. Во-вторых, там возможна ответственность за (незаконное использование. – Ред.) проблесковых маячков. Это тоже серьезный штраф. В-третьих, за смену номеров также имеется административная ответственность", – уточнили в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сентябре на дорогах Украины погиб 341 человек.