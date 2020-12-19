Водитель на "евробляхе" покатался в киевском парке и вызвал волну возмущения. Фото

Юрий Сергиенко Жизнь столицы 02:12, 19.12.2020 Обновлено: 07:48, 19.12.2020

В Киеве заметили, как водитель BMW передвигался на своем автомобиле по парку на Владимирской горке.

Соответствующее фото было опубликовано 18 декабря в Telegram-канале "Киев оперативный" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Водитель ездил по парку на Владимирской горке.
Google Maps

На фото видно, что автомобиль был с польскими номерами. За рулем находился мужчина, а на пассажирском сиденье – девушка.

Водитель на BMW заехал в парк.

Действия водителя возмутили украинцев:

  • "Понты на евробляхах",

  • "Жалко Сусанина не нашлось, чтобы дорожку со склона указал",

  • "В Словакии за такое штраф 760 евро при средней зарплате 1200 евро".

Реакция украинцев.
Реакция украинцев.
Реакция украинцев.
Реакция украинцев.
Telegram "Киев оперативный".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря в Киеве водитель на Lexus устроила лобовое ДТП с Citroen, в результате чего пострадал взрослый и 12-летний ребенок.

По словам свидетелей аварии, водитель и пассажиры Lexus были пьяными.

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