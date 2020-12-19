Водитель на "евробляхе" покатался в киевском парке и вызвал волну возмущения. Фото

В Киеве заметили, как водитель BMW передвигался на своем автомобиле по парку на Владимирской горке.

Соответствующее фото было опубликовано 18 декабря в Telegram-канале "Киев оперативный" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Водитель ездил по парку на Владимирской горке. Google Maps

На фото видно, что автомобиль был с польскими номерами. За рулем находился мужчина, а на пассажирском сиденье – девушка.

Водитель на BMW заехал в парк.

Действия водителя возмутили украинцев:

"Понты на евробляхах",

"Жалко Сусанина не нашлось, чтобы дорожку со склона указал",

"В Словакии за такое штраф 760 евро при средней зарплате 1200 евро".

Реакция украинцев.

Реакция украинцев.

Реакция украинцев.

Реакция украинцев.

Telegram "Киев оперативный".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря в Киеве водитель на Lexus устроила лобовое ДТП с Citroen, в результате чего пострадал взрослый и 12-летний ребенок.

По словам свидетелей аварии, водитель и пассажиры Lexus были пьяными.