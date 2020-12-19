Водитель на "евробляхе" покатался в киевском парке и вызвал волну возмущения. Фото

В Киеве заметили, как водитель BMW передвигался на своем автомобиле по парку на Владимирской горке.

Соответствующее фото было опубликовано 18 декабря в Telegram-канале "Киев оперативный" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

На фото видно, что автомобиль был с польскими номерами. За рулем находился мужчина, а на пассажирском сиденье – девушка.

Действия водителя возмутили украинцев:

"Понты на евробляхах",

"Жалко Сусанина не нашлось, чтобы дорожку со склона указал",

"В Словакии за такое штраф 760 евро при средней зарплате 1200 евро".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря в Киеве водитель на Lexus устроила лобовое ДТП с Citroen, в результате чего пострадал взрослый и 12-летний ребенок.

По словам свидетелей аварии, водитель и пассажиры Lexus были пьяными.