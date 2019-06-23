"Вода святая?" Видео со священником в фонтане в центре Киева повеселило сеть

В фонтане в центре Киева на Крещатике искупался священник, чем повеселил пользователей сети.

Соответствующее видео появилось в Facebook-паблике "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте страницу вниз).

"Когда ну очень жарко. Ничего такого, просто человек в костюме священника (а может и реально священник) полез проводить водные процедуры в фонтане", – сказано в сообщении.

Скрин видео

Интернет-пользователей насмешило данное событие. Многие поддержали священника и пожаловались на невыносимую жару в украинской столице.

"Понимаю и поддерживаю его", "Чего ржать? В черной рясе с головы до пят в такую жару... Не только в фонтан прыгнешь", "Пошел Томос сполоснуть", "Сегодня день священника может?" "Теперь вода святая", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь пробежался через фонтаны. Вместе с украинским главой намокнуть пришлось и его охранникам.

Некоторое время спустя бывший президент Грузии Михеил Саакашвили также пробежался по фонтану в Одессе. При этом он был одет в футболку зеленого цвета.

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