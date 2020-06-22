Во время взрыва на Позняках погибла семья машиниста "Укрзалізниці": его и еще одного сотрудника ищут под завалами

Появилась информация о том, что две жертвы взрыва дома на Позняках – жена и сын машиниста "Укрзалізниці".

Об этом сообщается на сайте Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины. В сообщении также говорится, что самого машиниста и еще одного сотрудника АО "Укрзалізниця" ищут под завалами.

"Вчера, 21 июня, всех нас постигла страшная трагедия, последствия которой затронули также семьи железнодорожников. В результате чудовищного взрыва в одном из жилых домов Киева пострадали работники АО "Укрзалізниця" и члены их семей. По предварительной информации погибли жена и сын машиниста одного из обособленных подразделений Общества. Сейчас поиски его и еще одного железнодорожника продолжаются", – сообщили в профсоюзе.

Как стало известно OBOZREVATEL, машиниста звали Владимир, его жену – Инна, а их сына – Евгений. Во время взрыва чудом выжила их дочь, 18-летняя Анастасия, которая тогда находилась в ванной. По словам кумы семьи Ирины Калдиной, эту квартиру они получили за работу Владимира на ж/д.

Взрыв в киевской многоэтажке

"Инна долгое время занималась детьми, а потом устроилась продавцом. Старший сын Женя работал в суши-кафе. Очень хорошая семья была, это ужасная трагедия. Сама Инна сирота, от нее в детстве отказались родители. Ее забрала, удочерила и воспитывала тетя. Потом Инна вышла замуж за Володю. Они стояли в очереди на квартиру на железной дороге и вот получили в этом доме", – отметила она.

Работающие на месте спасатели подтвердили, что под завалами действительно находятся, как минимум, два человека.

"У нас есть информация, что под завалами еще могут быть люди. В частности, двое человек. Мы разбираем завалы, чтобы их найти. Возможно, может быть и больше людей, мы не исключаем этого", – рассказал он.

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