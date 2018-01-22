Вместо памятника – высотка: как уничтожают Киев

Жители столицы могут наблюдать как многие исторические здания в центре Киева планомерно уничтожаются. Цинизм ситуации заключается в том, что к разрушению истории и культуры активно прикладывают руку те, кто хочет заработать на этом деньги.

На минувших выходных в сердце Киева, на ул. Богдана Хмельницкого, 12-14, загорелся отселенный дом, являющийся к тому же памятником архитектуры. Пожар охватил два верхних этажа и крышу. Если бы спасатели не успели вовремя потушить огонь, от здания остались бы одни руины.

ГСЧС Киева

Здание на ул. Б.Хмельницкого 12-14

Некоторые активисты позже заявили, что дом подожгли, чтобы на его месте возвести бизнес-центр. В доказательство правозащитники выложили в сеть проект многоэтажного здания.

На месте здания хотят построить высотку Facebook Елены Терещенко

Заинтересованным лицом активисты называют супругу экс-министра в правительстве Януковича.

Подробнее о скандальной ситуации, а также как в Киеве разрушают исторические здания – в материале "Обозревателя".

Кровавый дом

Недавний пожар – не первая скандальная ситуация с домом на ул. Богдана Хмельницкого. В феврале 2016-го в этом здании во время ремонтных работ обрушились перекрытия, в результате чего погибли два человека и еще несколько получили травмы.

Дом на ул. Б. Хмельницкого

Дом на ул. Б. Хмельницкого

Позже выяснилось, что работы велись без соответствующего разрешения госслужб. В итоге ответственным признали 51-летнего начальника бригады, которая занималась вывозом мусора. Однако прошло почти два года, а виновный не понес ответственности, поскольку суды продолжаются.

Люди, нанявшие бригаду, ответственности также не понесли. При этом один из выживших рабочих Андрей Костина заявил журналистам, что бригада получила задачу на тотальный демонтаж внутренней части дома.

"На самом деле нам заказали разобрать все здание изнутри. По-тихому демонтировать внутренние несущие стены и перекрытия; сверху вниз опустошить его и оставить только внешние стены. Дом не хотели сносить, иначе бы нас вообще не нанимали, а сделали все быстро и громко", – рассказал рабочий.

Возможно ли, что после неудачной попытки разрушить дом в 2016-м, те, кто заинтересован в реализации данного проекта, повторили попытку с поджогом несколько дней назад? По словам директора аналитического центра "Институт города" Александра Сергиенко, пожары подобные тому, что произошел в доме на Б. Хмельницкого, в Киеве происходят регулярно.

"В центре столицы многие старинные здания отданы в аренду или переданы в частную собственность. Но арендаторы или собственники намерено их доводят до аварийного состояния, чтобы потом на их месте построить объект большей площади и этажности", – рассказал он.

Как это делается? По словам Сергиенко, дом не охраняют, не консервируют и в итоге туда обязательно залезут бомжи, которые устроят пожар. Также пожар нередко устраивает не чистый на руку собственник. Впрочем, эксперт отметил, что доказать поджог очень сложно.

На ум приходит еще один громкий скандал, произошедший в июне прошлого года в нескольких сотнях метров от дома на улице Хмельницкого по адресу Крещатик, 40/1. Тогда вспыхнуло здание бывшего центрального гастронома.

В СМИ сообщили, что дом принадлежит зятю экс-мэра столицы Леонида Черновецкого Вячеславу Супруненко. Сообщалось, что последний якобы был заинтересован в выгорании дома, чтобы на его месте построить 12-этажный бизнес-центр.

Возмущенные киевляне написали петицию с требованием вернуть дом в коммунальную собственность, которую также поддержали депутаты Верховной Рады. Однако через несколько дней петиция почему-то была удалена.

Следы ведут к жене экс-министра

Кто имеет отношение к дому на ул. Б. Хмельницкого, 12-14? Согласно Реестру прав собственности на недвижимое имущество, ипотекодержателем нежилых помещений является руководитель ООО "Геомедсервис" Бойко Ирина Николаевна, являющаяся супругой экс-министра экологии Виктора Бойко.

Ипотекодержателем является Ирина Бойко

Ипотекодержателем является Ирина Бойко

Ирина Бойко Facebook Елены Терещенко

О том, что собственникам плевать на судьбу здания, говорит отсутствие диалога с представителями властей после ЧП в 2016 г.

"Мы их неоднократно приглашали на заседания собственников/управляющих, но они не приходили", - рассказал "Обозревателю" секретарь комиссии Киевсовета по культуре Александр Поживанов.

Безуспешные попытки отбить дом

В столичной прокуратуре считают, что дом на Б. Хмельницкого передали частникам незаконно. В 2013 году заместитель прокурора Киева пытался в судах добиться возвращения городу здания в коммунальную собственность, о чем говорится в Едином государственном реестре судебных решений. Прокуратура требовала:

- признать недействительным распоряжение КГГА от 2004 года о привлечение инвестора;

- признать недействительным решение Шевченковского райсовета от 2008 года "О предоставлении согласия на передачу ООО "Геоинвест" хозяйственного ведения жилого дома (эта фирма должна была решить вопрос отселения трех семей, которые по состоянию на 2004 год еще проживали в нем);

- признать недействительным договор об инвестировании дома, подписанный в 2003 году между Шевченковской РГА и ООО "Геоинвест".

Впрочем, Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск прокуратуры из-за истечения исковой давности.

Решение суда

Как сохранить старый Киев?

По мнению Александра Сергиенко, нужно принять ряд законодательных актов, в соответствии с которыми городская власть могла бы разрывать договора во внесудебном порядке за нарушения условий аренды.

"Почему я акцентирую внимание на внесудебном разрыве договора? Потому что в судебном порядке споры могут тянуться годами и безрезультатно", – рассказал Сергиенко. При этом он отметил, что законодателям необходимо будет исключить возможности для самоуправства.

Сергиенко привел пример с домом-монстром на Нижнем Валу и как заместитель мэра пытался в судебном порядке добиться снесения лишних этажей и "ходил в суды как на работу". Но результатов это не дало.

Отметим, что в странах Западной Европы предприниматели считают признаком высокого статуса арендовать помещения в старинных зданиях. Из-за этого в ряде европейских стран исторические здания имеют благоустроенный вид. В Киеве, как видно, в приоритете торговые и бизнес-центра над памятниками. Но, если все разрушить, что же останется потомкам?