МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

"Вместо доллара по восемь": киевляне высказались о повышении тарифов на проезд

1.8тЧитать новость на украинском

В Киеве с 14 июля стоимость проезда во всем коммунальном транспорте поднялась до 8 гривен. Это вызвало бурный отклик у жителей города ― они массово фотографируются с новыми билетами "Киевпасстранса" и шутят о том, что включено в сервис за такие деньги.

Тема подорожания в считанные часы стала топовой для социальных сетей ― не только популярные блогеры, но и "обычные юзеры" в интернете высказались по поводу изменений.

twitter.com/cofffee_blet

Новости
В Киеве резко подорожало метро: сколько заплатим и куда потратят деньги

Кроме этого, цены подняли и частные перевозчики. Стоимость маршруток возросла сразу на несколько гривен.

twitter.com/denitrendy

"Один из первых "по восемь". Лучше не стало", ― "зачекинился" в киевской подземке правозащитник Клим Братковский.

"Восемь гривен людей от метро не оттолкнули. Там их все еще много", ― резюмировал позже он.

"Нужно быть осторожнее со своими желаниями ― мечтали о долларе по восемь, а получили жетоны на метро", ― пошутил в Twitter Дмитрий Лебедев.

Как писал OBOZREVATEL, сэкономить на оплате за проезд в Киеве можно будет при помощи бесконтактных карт и проездных.

Читайте все новости по теме "Подорожание транспорта в Киеве" на Обозревателе.

Тема
Подорожание транспорта в Киеве
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
8
Смешно
2
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги