"Вместо доллара по восемь": киевляне высказались о повышении тарифов на проезд

В Киеве с 14 июля стоимость проезда во всем коммунальном транспорте поднялась до 8 гривен. Это вызвало бурный отклик у жителей города ― они массово фотографируются с новыми билетами "Киевпасстранса" и шутят о том, что включено в сервис за такие деньги.

Тема подорожания в считанные часы стала топовой для социальных сетей ― не только популярные блогеры, но и "обычные юзеры" в интернете высказались по поводу изменений.

twitter.com/cofffee_blet

Кроме этого, цены подняли и частные перевозчики. Стоимость маршруток возросла сразу на несколько гривен.

twitter.com/denitrendy

"Один из первых "по восемь". Лучше не стало", ― "зачекинился" в киевской подземке правозащитник Клим Братковский.

"Восемь гривен людей от метро не оттолкнули. Там их все еще много", ― резюмировал позже он.

Пишут, что в Киеве очереди за биткоинами по 4 гривны. — отвратительно длинный кот нагиева (@bookazoed) 13 июля 2018 г.

"Нужно быть осторожнее со своими желаниями ― мечтали о долларе по восемь, а получили жетоны на метро", ― пошутил в Twitter Дмитрий Лебедев.

Нужно быть осторожнее со своими желаниями - мечтали о долларе по 8, а получили жетоны на метро. — Dmitry Lebedev (@Omelyanko) 14 июля 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, сэкономить на оплате за проезд в Киеве можно будет при помощи бесконтактных карт и проездных.