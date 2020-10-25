Мэр Киева Виталий Кличко не будет голосовать на местных выборах в связи с болезнью на коронавирус.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома, на самоизоляции.

Вирус поразил буквально в последний день перед выборами", – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева заверил, что работает дистанционно и контролирует работу городских служб.

Политик призвал украинцев, идя на избирательный участок, не забывать о правилах безопасности. Надеть маску, взять антисептик, ручку и соблюдать социальной дистанции на участке.