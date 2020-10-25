Виталий Кличко не будет голосовать на местных выборах
Мэр Киева Виталий Кличко не будет голосовать на местных выборах в связи с болезнью на коронавирус.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома, на самоизоляции.
Вирус поразил буквально в последний день перед выборами", – написал Виталий Кличко.
Мэр Киева заверил, что работает дистанционно и контролирует работу городских служб.
Политик призвал украинцев, идя на избирательный участок, не забывать о правилах безопасности. Надеть маску, взять антисептик, ручку и соблюдать социальной дистанции на участке.