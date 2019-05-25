Виталий и Владимир Кличко испытали новый пешеходно-велосипедный мост на прочность. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром проверили прочность стеклянного пола нового пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов.

Об этом глава Киевской городской государственной администрации сообщил на своей странице в Twitter.

"Стеклянную пол испытали!" – подписал видео мэр Киева.

Отметим, 70 квадратных метров пола смотровых площадок создан из стекла. Для того, чтобы проверить прочность стеклянных конструкций, Виталий Кличко, вместе со своим братом, экс-чемпионом мира по боксу Владимиром несколько раз подпрыгнули.

Владимир и Виталий Кличко Виталий Кличко, Facebook

Владимир и Виталий Кличко Виталий Кличко, Facebook

Владимир и Виталий Кличко Виталий Кличко, Facebook

По словам мэра Киева, такие нагрузки пол не пугают – 1 квадратный метр такого покрытия выдерживает нагрузку в 1150 кг. "Стекло, которым обустроили пол смотровых площадок – тоже украинское. Оно – крепкое, я лично испытывал. В Германии же закупили деформационные швы и ванты моста", – подчеркнул Виталий Кличко.

Виталий Кличко Пресс-служба КГГА

Напомним, строительство пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Арки Дружбы народов продолжалось пять месяцев. Длина нового пешеходного моста – почти 212 метров.

Новый переход опирается на четыре опоры – две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обе стороны моста. Высота самой высокой опоры 32 метра, самой низкой – 22 метра.

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