Столична влада активно розповідає про боротьбу з корупцією та навіть на власному офіційному сайті інструктує про те, як повідомляти про неї. Це, безсумнівно, добре, якби міські чиновники були б для киян взірцем порядності та чесності. Але це не так. Сьогодні розмови про корупцію у столичній мерії знову почали виходити на поверхню.

У ЗМІ з’явилась інформація, що у Києві на хабарі $125 тис. спіймали першого заступника мера. Подібні інсайди щодо, фактичного, "другого" обличчя Києва, свідчать про потужну роль корупціонерів у діючій провладній команді. Особливо враховуючи, що це ледве не перший прецедент для столиці, коли такого рівня посади людина спіймана на корупції.

Поки мер закликає з бігбордів не шастати по вулицях, він продовжує "шастати" по кишенях містян. Не сам, а разом зі своїми друзями, наприклад, першим заступником голови КМДА Поворозником — фактично, правою рукою "по решению вопросов" з девелоперами, забудовниками та іншими бізнесменами в Києві.

Це відносно нове прізвище для киян, але воно може стати в один ряд з відомими "героями" кримінальних проваджень по розкраданню міста, такими як Комарницький, Микитась та інші. На жаль для чиновників, хвороба не відвела увагу від того, як під шумок прокручуються різні тіньові схеми. Під прикриттям пандемії COVID-19 влада вважає, що вірус корупції, який набирає обертів, пройде непоміченими. Однак, рано чи пізно правда стає відомою.

Ситуація з хабарем – це не перший випадок, який від нас усіх намагаються приховати.

Подільсько-Воскресеньский міст

Прямо зараз відбувається проштовхування рішення, за якими державний бюджет має компенсувати затрати на проект реконструкції Подільсько-Воскресенського мосту і будівництва каналізаційних колекторів. Понад 20 років міст стояв, ніхто його не добудовував, а от напередодні виборів реконструкція раптово відновлюється. І що найцікавіше – фінансування планують перекласти на державу.

Зокрема, чомусь Мінфіну хочуть надати право списати частину боргу КМДА на суму витрат на будівництво. За великим рахунком, якщо це все ж таки відбудеться, то за міст одного міста і безгосподарність одного мера заплатить вся країна.

Давайте порівняємо, лише за три роки сусідня Варшава відкрила вісім нових станцій метро. У Києві – жодної.

Шулявський міст

Безпідставне збільшення кошторису Шулявського мосту. Чому безпідставне? Недобудований шляхопровід вартує містянам майже втричі більше від заявленої суми. Було 600 млн грн. Стало 1,7 млрд грн. І це без обіцяної розв'язки на ньому. Проста математика. Будівництво школи коштує до 150 мільйонів гривень. Дитячого садка – 50 мільйонів. Тобто кияни за міст вже переплачують сімома новими школами чи більш як двома десятками садочків.

Згадайте лише фото заявлених планів і реальність, яка зараз побудована.

Приватизація держмайна

Проведення малозаконного засідання Київради, в яких приватизують за копійки комунальне майно тощо. Невеличкий екскурс у ситуацію. 27 лютого 2020 року Київрада затвердила перелік об’єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності рішенням "Про затвердження переліку об’єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації" від 27.02.2020 №138/8308. Перелік містить 138 об’єктів, що знаходяться у комунальній власності. За вищезазначене рішення проголосувало 62 депутати при мінімально необхідній кількості голосів для ухвалення рішень 61. Серед цих депутатів, були зокрема ті, хто заявив про конфлікт інтересів, та незважаючи на наявність такого конфлікту інтересів, проголосував за відповідне рішення.

Непрозорі тендери

Завдяки втручанню громадськості відбулась відміна тендеру із закупівлі камер, що дозволяють дистанційно заміряти температуру і розпізнавати обличчя. Ціни на обладнання були завищеними, а саму закупівлю намагались провести без ProZorro.

І поки за ситуацію з хабарем головні винуватці справи вже почали виправдовуватися, я сподіваюсь, що цього разу правоохоронні органи доведуть справу до кінця. У чому я згідний – так це з тим, що перебіг з’ясування обставин по справі потрібно проводити виключно публічно. Тому що сьогодні хабарі, махінації з будівництвом, незаконна приватизація – а завтра держава занедбає столицю з потужним європейським потенціалом.

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