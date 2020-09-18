Википедия официально сменила название Киева: Kyiv not Kiev

Алексей Титофф Жизнь столицы 09:46, 18.09.2020 Обновлено: 09:47, 18.09.2020

Во всемирной онлайн-библиотеке Википедия исправили в английской версии написания столицы Украины Киева с "Kiev" на "Kyiv".

Об этом на Facebook сообщили в пресс-службе украинской версии энциклопедии.

"На девятнадцатом году существования статьи, после многих заблокированных пользователей и пятнадцати архивных страниц обсуждения названия, тринадцатой попыткой статью Kiev в англоязычной Википедии было переименовано в Kyiv", – указано в информации.

Отмечается, что изменения написания Киева на Kyiv в англоязычных источниках, наконец-то, признано предпочтительным.

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