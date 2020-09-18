Википедия официально сменила название Киева: Kyiv not Kiev
Во всемирной онлайн-библиотеке Википедия исправили в английской версии написания столицы Украины Киева с "Kiev" на "Kyiv".
Об этом на Facebook сообщили в пресс-службе украинской версии энциклопедии.
"На девятнадцатом году существования статьи, после многих заблокированных пользователей и пятнадцати архивных страниц обсуждения названия, тринадцатой попыткой статью Kiev в англоязычной Википедии было переименовано в Kyiv", – указано в информации.
Отмечается, что изменения написания Киева на Kyiv в англоязычных источниках, наконец-то, признано предпочтительным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Библиотека Конгресса США вместо советской транслитерации названия украинской столицы Kiev официально начала использовать корректное Kyiv.
Также известное американское издание The New York Times начало использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке – Kyiv, а не Kiev.
Европейский Союз начал использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке. В частности, речь идет об электронных адресах.
Позже авторитетное британское издание The Guardian также изменило стиль написания названия украинской столицы – Kyiv, а не Kiev.
Британское издание ВВС изменило написание столицы Украины с Kiev на Kyiv. Речь идет о всех текстах, картах и графиках на английском языке.
В свою очередь представитель Госдепа в Совете США по географическим названиям Лео Диллон заявил, что переименование столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе свидетельствует о признании истории и языка государства. Он также подчеркнул, что и в США написание Kyiv останется безальтернативным.