Видимость на уровне 200 м: Киев вновь накрыл густой туман

В Киеве 23 октября в первой половине дня сохранится сильный туман, видимость 200-500 метров.

В КГГА водителям порекомендовали водить с особой осторожностью и придерживаться нескольких правил.

В первую очередь, необходимо снизить скорость движения и включить противотуманные фары вместе с ближним светом.

Также нужно придерживаться безопасной дистанции с другими авто, при остановке включать аварийный свет и избегать резких маневров.

Туман в Киеве

Как писал OBOZREVATEL, несмотря на густой туман, уровень загрязнений в воздухе в городах Украины не превышает предельно допустимую норму.

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