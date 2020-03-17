Вход в масках и полиция: стало известно, как будет работать транспорт в Киеве

Пассажиропоток в общественном транспорте во время карантина в Украине будет контролировать полиция, а также водители.

Об этом в ходе брифинга 17 марта заявил главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Относительно того, как будут контролировать максимальное количество людей, одновременно пребывающих в общественном транспорте: в первую очередь, это обязанность водителя, в дальнейшем, если пассажиры не будут слушаться водителя, он имеет право вызвать полицию", – сказал он.

Ляшко добавил, что с правоохранителями уже проводят соответствующий инструктаж и полицейские готовы ехать на каждый подобный вызов. Кроме того, в наиболее оживленных местах посадки полиция обещает обеспечить патрульных, которые будут следить за порядком.

Транспорт в Киеве LIGA.net

Тем временем в Киеве решили пойти на еще более жесткие меры и запретить проезд в общественном транспорте людям, на которых не будет медицинских масок. Об этом новшестве рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает "РБК-Украина".

"Относительно пассажирского автотранспорта. С 18 марта допуск пассажиров в транспорт будет осуществляться исключительно в масках", – заявил чиновник. Вместе с тем он призвал киевлян по возможности не пользоваться транспортом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

из-за объявленного общенационального карантина и ограничительных мер в связи с коронавирусом метро Киева, Харькова и Днепра остановило работу, а наземный транспорт изменил правила движения.

Кроме того, с 12:00 18 марта запрещается железнодорожное, авиа- и автобусное межгородское и межобластное сообщение.

Городские перевозки могут осуществлять до 10 человек в маршрутных такси и в такси и до 20 человек в троллейбусах, вагонах и трамваях.

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