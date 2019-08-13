Параду быть: ветераны ООС озвучили план на День Независимости

Организаторы Марша Защитников Украины, который пройдет в Киеве 24 августа, на День Независимости Украины, озвучили окончательный план мероприятия.

Как сообщается на странице Движения Ветеранов Украины в Facebook, время проведения Марша было скорректировано после встречи с представителями Офиса президента Украины.

"Марш Защитников Украины состоится по объявленному маршруту и ​​в соответствии объявленного ранее плана. С целью предотвращения эмоциональных манипуляций, которые продолжают распространяться в сети, отмечаем – Марш будет существенно расходиться по времени с государственными мероприятиями", – говорится в официальном заявлении.

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Так, время начала Марша переносится на 11:00. Сбор остается на 10:00. Все начнется с долгого процесса приветствий, построения, формирования колонн.

"Это делается не только с целью предотвратить манипуляции, но и по чисто техническим причинам – чтобы участники государственных мероприятий имели возможность присоединиться к Маршу после их завершения, а их организаторы – освободить Крещатик от ограничительных конструкций для прохождения Марша", – пояснили ветераны.

Организаторы также подчеркнули, что марш был, есть и останется общественным мероприятием, не аффилированным с действующей властью, какой-либо политической силой или политическим лицом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Это решение вызвало негодование у украинцев – они зарегистрировалипетицию с требованием провести парад.

Глава ОПУ Андрей Богдан анонсировал проведение Шествия достоинства и грандиозного концерта 24 августа. По его словам, это мероприятие соответствует европейскому стилю.

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