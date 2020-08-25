Ветераны на Марше защитников устроили допрос Барне в форме. Видео

Юрий Сергиенко Жизнь столицы 22:36, 25.08.2020 Обновлено: 22:48, 25.08.2020

Ветераны 24 августа устроили допрос бывшему народному депутату Олегу Барне, который пришел на Марш защитников в Киеве 24 августа в военной форме.

Они просили его назвать позывной командира и позиции, на которых тот воевал. Видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовал Александр Починок (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Экс-нардеп не смог ответить на вопросы и посоветовал обратиться в штаб командования.

"Приехали на один день и получили УБД…. Я у вас спросил, позиция, позывной командира, вы не можете этого назвать", – сказал Барне один из ветеранов.

Автор видео уточнил, что бывшего нардепа в итоге выгнали из колонны ветеранов.

(Видео – Facebook Александр Починок )

Facebook Александр Починок

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Барна в декабре 2018 года подрался в прямом эфире с другим нардепом Юрием Левченко.

Напомним, что Марш защитников состоялся в Киеве 24 августа на День независимости. В нем в основном приняли участие ветераны войны на Донбассе.

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