Ветераны на Марше защитников устроили допрос Барне в форме. Видео

Ветераны 24 августа устроили допрос бывшему народному депутату Олегу Барне, который пришел на Марш защитников в Киеве 24 августа в военной форме.

Они просили его назвать позывной командира и позиции, на которых тот воевал. Видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовал Александр Починок (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Экс-нардеп не смог ответить на вопросы и посоветовал обратиться в штаб командования.

"Приехали на один день и получили УБД…. Я у вас спросил, позиция, позывной командира, вы не можете этого назвать", – сказал Барне один из ветеранов.

Автор видео уточнил, что бывшего нардепа в итоге выгнали из колонны ветеранов.

(Видео – Facebook Александр Починок )

Facebook Александр Починок

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Барна в декабре 2018 года подрался в прямом эфире с другим нардепом Юрием Левченко.

Напомним, что Марш защитников состоялся в Киеве 24 августа на День независимости. В нем в основном приняли участие ветераны войны на Донбассе.