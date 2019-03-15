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/Жизнь столицы

Ветер, дождь и потепление: синоптики дали прогноз на выходные

1.1тЧитать материал на украинском

В Киеве 15 марта буде теплая и сухая погода с переменной облачностью. Максимальная температура воздуха достигнет +9.

В ночь на 16 марта температура опустится до 0...+2, а днем синоптики Укргидрометцентра пообещали дождь. Воздух прогреется до +7.

В воскресенье дождь прекратится, будет облачно, но тепло, до +10. Также все выходные будет дуть ветер около 12 м/с.

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Погода 15 марта

Погода 15 марта

Укргидрометцентр

Погода 16 марта

Погода 16 марта

Укргидрометцентр

О штормовых порывах предупредила синоптик Наталья Диденко. На своей странице в Facebook она уточнила, что настоящее потепление начнется с 18 марта.

"В Киеве погода в субботу будет некомфортной, дожди и сильный, до штормового, западный ветер. Ночью в столице до +3, днем 16 марта на фоне дождя и ветра будет холодно, +5...+6. В воскресенье дождь уйдет и потеплеет", ‒ пояснила Диденко.

Как писал OBOZREVATEL, с 15 по 18 марта по Украине пройдет потепление. 16 марта будет идти небольшой, местами умеренный дождь, ночью с мокрым снегом, лишь на юге страны – без осадков.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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