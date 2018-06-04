Весь Киев может остаться без воды и отопления: названы причины и сроки

Все жители Киева этим летом могут остаться без горячей воды, а осенью ― еще и без отопления.

Как рассказала в комментарии для "Украинской правды" Юлия Грамотная, пресс-секретарь замглавы КГГА Петра Пантелеева, с 1 августа все дома в столице могут отключить от горячего водоснабжения.

Это связано с тем, что "Нафтогаз" из-за долгов отказался поставлять газ "Киевтеплоэнерго", которое с 1 мая отвечает за тепло и горячую воду.

При этом ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают около 70% Киева, должны перейти в управление "Киевтеплоэнерго" с 1 августа. Если вопрос с поставкой газа до этого времени не решится, без воды останется весь город.

"Есть риск того, что "Нефтегаз" займет позицию "не будем заключать договор". Тогда весь Киев останется без горячей воды. Более того, это ставит под угрозу подготовку к зиме и отопительный сезон вообще", ― пояснила Юлия Грамотная.

Отмечается, что состоянием на начало июня горячей воды нет в 3000 столичных домов.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве по нескольким адресам из кранов потечет непригодная для употребления вода.