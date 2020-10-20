Верещук выступила за сокращение количества депутатов Киевсовета

Количество депутатов Киевского городского совета следует сократить.

Такое мнение в эфире программы TheGuest на телеканале Obozrevatel TV высказала народный депутат, кандидат на должность Киевского городского головы Ирина Верещук. "Я за то, чтобы было уменьшено количество депутатов", – подчеркнула она.

В этом контексте политик привела пример городского совета города Шарлотт в Соединенных Штатах, где она проходила стажировку во время пребывания на посту мэра города Рава-Русская Львовской области.

"Там на 1 миллион 400 тысяч жителей около 30 депутатов. Они решали, какого цвета должна быть стена со светло или шумоотбойниками. Я видела, на каком уровне там решают вопросы, и где мы со своими нищенскими бюджетами", – рассказала Верещук.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ирина Верещук обратила внимание на идею экологического города, инициированную мэром города Париж. По ее мнению, подобный подход стоит позаимствовать и столице Украины.