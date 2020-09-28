Верещук предложила проверить на законность сотни новостроек в Киеве

Около сотни новостроек в Киеве требуют аудита, еще около сотни – незаконны.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучила кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук. "Надо провести аудит всех новостроек, которые есть. Более ста застроек в Киеве незаконных, а еще сто требуют детального аудита – есть они на грани законного и незаконного", – подчеркнула она.

Верещук уверена, что незаконные застройки стали возможными в столице благодаря "зонтику" городской власти Киева.

"Киев застраивается хаотично, часто незаконно, без каких-либо разрешительных документов или с разрешительными документами, которые не соответствуют Генеральному плану", – констатировала она.

"Когда я начала в это погружаться, у меня волосы дыбом становились не раз", – рассказала политик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ирина Верещук назвала десять главных проблем Киева.