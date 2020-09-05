Верещук: киевляне должны решить, хотят ли они еще пять лет невыполненных обещаний

Мария Шевчук Жизнь столицы 12:20, 5.09.2020 Обновлено: 12:36, 5.09.2020

Жители Киева должны решить, нужны ли им еще пять лет невыполненных обещаний.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила Ирина Верещук, народный депутат и кандидат на должность городского головы от правящей партии "Слуга народа".

"Главное, чтобы господин Кличко, который надеется в очередной раз победить на выборах, и еще пять лет ничего не делать – ни с Бортнической станцией аэрации, ни построить мусороперерабатывающий завод, или реализовать другие обещания, которые он так и не выполнил. Пусть киевляне решают, нужны ли им еще пять лет невыполненных обещаний", – отметила Верещук.

Также Верещук рассказала, каким образом планирует победить на выборах.

"Я собираюсь работать и честно разговаривать с избирателями. Идти к киевлянам, объяснять свою позицию, предлагать изменения, новую команду, принципиально новое мышление и видение и, конечно, себя в качестве лидера общины", – отметила политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 31 августа, на съезде партии "Слуга народа" были представлены кандидаты в мэры городов.

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