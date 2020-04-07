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7 апреля • обновлено в 17:57
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В госпиталь Киева 18 "скорых" доставили раненых воинов с Донбасса: волонтер обратилась за помощью

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В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 7 апреля прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"В Киев прилетел борт с ранеными, 18 скорых мчались по Бориспольскому шоссе. Ребят привезли с ампутациями ног, с ожогами, с осколочными и пулевыми ранениями. Есть тяжелые, их сразу забрали в реанимацию. Седьмой год войны, верениц скорых становятся все больше и больше" — написала Юсупова.

Волонтер написала: "Ещё по потребностям, сейчас во время карантина мы помогаем больницам и госпиталям по всем городам страны. Я уже выкупила 330 защитных костюмов для медиков, 500 масок на передовую, а так же очки, антисептики. На этой неделе оплатила 120 костюмов, это 41600 грн, антисептики, 9700 грн, костюмы для медиков Житомира 16300 грн (65 штук) и сегодня ещё оплатила защитные плащи для медиков 9600тыс, ещё должна оплатить рации на фронт около 20 тыс, все чеки есть у меня на странице".

Карты для помощи 5218 5722 2178 3579 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья

В Киеве 18 "скорых" доставили раненых с Донбасса: волонтер обратилась за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

В Киеве 18 "скорых" доставили раненых с Донбасса: волонтер обратилась за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

В Киеве 18 "скорых" доставили раненых с Донбасса: волонтер обратилась за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

В Киеве 18 "скорых" доставили раненых с Донбасса: волонтер обратилась за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

В Киеве 18 "скорых" доставили раненых с Донбасса: волонтер обратилась за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

В Киеве 18 "скорых" доставили раненых с Донбасса: волонтер обратилась за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

В Киеве 18 "скорых" доставили раненых с Донбасса: волонтер обратилась за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

В Киеве 18 "скорых" доставили раненых с Донбасса: волонтер обратилась за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

В Киеве 18 "скорых" доставили раненых с Донбасса: волонтер обратилась за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

В Киеве 18 "скорых" доставили раненых с Донбасса: волонтер обратилась за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

В Киеве 18 "скорых" доставили раненых с Донбасса: волонтер обратилась за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

В Киеве 18 "скорых" доставили раненых с Донбасса: волонтер обратилась за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

В Киеве 18 "скорых" доставили раненых с Донбасса: волонтер обратилась за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

В Киеве 18 "скорых" доставили раненых с Донбасса: волонтер обратилась за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины зафиксирована первая смерть от коронавируса – скончалась сотрудница военной части в Ивано-Франковской области.

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Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Зеленский сообщил, что вся Украина молится за премьера Британии, заразившегося коронавирусом. Вот теперь за Борьку Джонсона действительно тревожно.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
заголовки Обозревателя говорят о другом!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
даже смешно такое читать...
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Кияни Жизнь столицы

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