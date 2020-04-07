В госпиталь Киева 18 "скорых" доставили раненых воинов с Донбасса: волонтер обратилась за помощью

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 7 апреля прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"В Киев прилетел борт с ранеными, 18 скорых мчались по Бориспольскому шоссе. Ребят привезли с ампутациями ног, с ожогами, с осколочными и пулевыми ранениями. Есть тяжелые, их сразу забрали в реанимацию. Седьмой год войны, верениц скорых становятся все больше и больше" — написала Юсупова.

Волонтер написала: "Ещё по потребностям, сейчас во время карантина мы помогаем больницам и госпиталям по всем городам страны. Я уже выкупила 330 защитных костюмов для медиков, 500 масок на передовую, а так же очки, антисептики. На этой неделе оплатила 120 костюмов, это 41600 грн, антисептики, 9700 грн, костюмы для медиков Житомира 16300 грн (65 штук) и сегодня ещё оплатила защитные плащи для медиков 9600тыс, ещё должна оплатить рации на фронт около 20 тыс, все чеки есть у меня на странице".

Карты для помощи 5218 5722 2178 3579 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

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