Великий четверг: как церкви справились с карантином в Киеве. Фото и видео
В Киеве в связи с карантином из-за коронавируса в Чистый четверг перед праздником Пасхи большинство православных храмов обошлись без присутствия верующих на богослужениях.
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Массовых нарушений правил карантина зафиксировано не было. Так, журналист OBOZREVATEL в четверг, 16 апреля, проверил семь храмов в украинской столице, в частности:
Свято-Покровский собор (УПЦ Московского патриархата);
Свято-Ильинскую церковь (УПЦ МП);
Крестовоздвиженскую церковь (УПЦ МП);
Церковь Николая Притиска (ПЦУ);
Свято-Вознесенский Флоровский монастырь (УПЦ МП);
Михайловский Златоверхий монастырь (ПЦУ);
Собор Святой Равноапостольной Княгини Ольги (УПЦ МП);
Выяснилось, что в некоторых церквях Московского патриархата проходили вечерние богослужения, люди выносили свечи или лампадки из храмов.
Однако, посещение церквей было одиночным, люди шли по одному или максимум по двое. У каждой церкви движение было минимальным.
Как писал OBOZREVATEL, священники Православной церкви Украины 16 апреля провели онлайн-богослужение в Великий четверг Страстной недели. Служба состоялась в Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре в Киеве.