Великий четверг: как церкви справились с карантином в Киеве. Фото и видео

В Киеве в связи с карантином из-за коронавируса в Чистый четверг перед праздником Пасхи большинство православных храмов обошлись без присутствия верующих на богослужениях.

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Чистый четверг в Киеве

Массовых нарушений правил карантина зафиксировано не было. Так, журналист OBOZREVATEL в четверг, 16 апреля, проверил семь храмов в украинской столице, в частности:

Свято-Покровский собор (УПЦ Московского патриархата);

Свято-Ильинскую церковь (УПЦ МП);

Крестовоздвиженскую церковь (УПЦ МП);

Церковь Николая Притиска (ПЦУ);

Свято-Вознесенский Флоровский монастырь (УПЦ МП);

Михайловский Златоверхий монастырь (ПЦУ);

Собор Святой Равноапостольной Княгини Ольги (УПЦ МП);

Чистый четверг

Чистый четверг

Выяснилось, что в некоторых церквях Московского патриархата проходили вечерние богослужения, люди выносили свечи или лампадки из храмов.

Однако, посещение церквей было одиночным, люди шли по одному или максимум по двое. У каждой церкви движение было минимальным.

Чистый четверг

Чистый четверг

Чистый четверг

Чистый четверг

Чистый четверг

Чистый четверг

Чистый четверг

Чистый четверг

Чистый четверг

Как писал OBOZREVATEL, священники Православной церкви Украины 16 апреля провели онлайн-богослужение в Великий четверг Страстной недели. Служба состоялась в Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре в Киеве.

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