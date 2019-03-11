Борьба с коррупцией: от Киева ждут эффективного сотрудничества

В Киеве предприниматели и профсоюзы требуют от столичных властей наладить более эффективную работу, базирующуюся на трехстороннем сотрудничестве.

Чтобы этого достичь, необходимо утвердить совместный текст Территориального соглашения на 2019-2021 г., рассказали OBOZREVATEL представители общественности.

Подписание соглашения – не чья-то прихоть. В 2010 году вступил в силу закон "О социальном диалоге в Украине", в котором четко указано, что проекты территориальных программ экономического и социального развития, в том числе формирование бюджета, должны согласовываться с работодателями и профсоюзами.

"В частности, должны быть согласованы вопросы занятости, зарплаты, социально-экономического развития, инфраструктуры и пр. При этом мы, общество, будем делать выводы, удовлетворяет ли нас такое состояние или нет", – рассказал нашим журналистам глава Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник.

Обсуждение Территориального соглашения в КГГА Федерация работодателей Киева

Впрочем, последние годы социального диалога с властями не получается, отметил OBOZREVATEL глава совета объединения организаций работодателей "Федерации работодателей Киева" Андрей Антонюк. Он считает, что по этой причине ряд важных решений в городе принимаются с нарушениями.

Можно приводить множество примеров и самый яркий – повышение тарифов на проезд в метрополитене, где часть денег идет российскому олигарху Павлу Фуксу.

"От власти, которая является менеджером, нанятым налогоплательщиками, мы пытаемся получить информацию – как используются деньги, которые собирают с киевлян. Но в итоге сегодня каких-либо данных о том, что происходило в городе, например, за 2018 год, мы так не получили", – отметил Антонюк.

По мнению Валентина Мельника, у столичных властей особое понятие о социальном диалоге.

"Они понимают его так: мы встретились, поговорили и все. Нет! Социальный диалог – это когда нас услышали. Это – результат. Но ничего этого не происходит. Как были вопросы, которые мы ставили годами (земля, занятость, налоги, инфраструктура), так они и остаются; ничего не решается. Потому-то в обществе и создается дисбаланс: власти декларируют, будто что-то выполняется, но люди не ощущают этого на себе", – отметил он.

Обсуждение Территориального соглашения в КГГА Федерация работодателей Киева

Недавно состоялось рабочее совещание руководителей структурных подразделений Департамента финансов КГГА и общего представительского органа работодателей и профсоюзов Киева. На нем обсуждался текст Территориального соглашения.

Таким образом диалог между властью и общественностью продолжается, что из этого выйдет – покажет время.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram