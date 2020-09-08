В Киеве 94-летняя мастерица продавала куклы у метро, чтобы оплатить операцию. Фото

В Киеве 94-летняя мастерица Варвара Мацелла продавала на улице куклы-мотанки, изготовленные собственноручно, чтобы оплатить себе операцию на руке.

Об этом в Facebook рассказала мастерица Оксана Билоус. Она уточнила, что встретила бабушку на выходе из станции метро "Площадь Льва Толстого".

"Подумать только – человеку 94 (!) года, на Варвары будет 95! А в планах дожить до 100! И выставку еще планирует устроить свою! И о семье куколок рассказала! А если попросить, то и юмореску прочитает – не каждый современный актер так сможет", – сказано в посте.

Варвара Мацелла. Facebook / Оксана Билоус

Пользователей соцсети растрогали милые куклы бабушки и ее оптимизм. Многие поинтересовались, как можно перевести деньги украинке.

Куколка. Facebook / Оксана Билоус

"Когда-то очень давно, 2010-2011, вероятно, была у нее на мастер-классе по изготовлению куколок-мотанок в помещении Музея Шевченко. Еще очень удивилась ее деловым способностям – мастер-класс бесплатно, но если хочешь свои изделия забрать – 20 грн! Конечно, все забрали, она же волшебная со своими ангелами на проволочках!" – рассказала о знакомстве с женщиной пользовательница Ольга Пастушенко.

Куклы, которые делает Варвара Мацелла

Отметим, ранее Варвара Мацелла проводила мастер-классы для детей по изготовлению украинских традиционных игрушек.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 16-летняя переселенка из Алушты Виолетта Кукуруза спела на украинском языке крымскотатарскую народную песню "Гузель Къырым" и растрогала пользователей сети.