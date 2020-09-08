В Киеве 94-летняя мастерица продавала куклы у метро, чтобы оплатить операцию. Фото

Дарья Дурова Жизнь столицы 01:33, 9.09.2020 Обновлено: 07:59, 9.09.2020

В Киеве 94-летняя мастерица Варвара Мацелла продавала на улице куклы-мотанки, изготовленные собственноручно, чтобы оплатить себе операцию на руке.

Об этом в Facebook рассказала мастерица Оксана Билоус. Она уточнила, что встретила бабушку на выходе из станции метро "Площадь Льва Толстого".

"Подумать только – человеку 94 (!) года, на Варвары будет 95! А в планах дожить до 100! И выставку еще планирует устроить свою! И о семье куколок рассказала! А если попросить, то и юмореску прочитает – не каждый современный актер так сможет", – сказано в посте.

Варвара Мацелла.
Facebook / Оксана Билоус

Пользователей соцсети растрогали милые куклы бабушки и ее оптимизм. Многие поинтересовались, как можно перевести деньги украинке.

Куколка.
Facebook / Оксана Билоус

"Когда-то очень давно, 2010-2011, вероятно, была у нее на мастер-классе по изготовлению куколок-мотанок в помещении Музея Шевченко. Еще очень удивилась ее деловым способностям – мастер-класс бесплатно, но если хочешь свои изделия забрать – 20 грн! Конечно, все забрали, она же волшебная со своими ангелами на проволочках!" – рассказала о знакомстве с женщиной пользовательница Ольга Пастушенко.

Куклы, которые делает Варвара Мацелла

Отметим, ранее Варвара Мацелла проводила мастер-классы для детей по изготовлению украинских традиционных игрушек.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 16-летняя переселенка из Алушты Виолетта Кукуруза спела на украинском языке крымскотатарскую народную песню "Гузель Къырым" и растрогала пользователей сети.

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Кияни Жизнь столицы

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