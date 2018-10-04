МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

''Вали к чиновникам!'' В Киеве внезапно возникли проблемы с бэби-боксами

1.2тЧитать материал на украинском

В киевских родильных домах перестали выдавать "бэби-боксы" - специальные наборы для мамы и новорожденного.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Оксана Данилова, отметив, что их просто нет в наличии.

"В роддоме не дают. Это на минутку в столице. Вот выписали, бери кучу бумажек, вали к чиновникам, больше ж молодым родителям нечем заняться, ну и там после оформления где-то в течении месяца, может быть, выдадут", - написала она.

Также Оксана уточнила, что вещи, которые крайне необходимы в первый месяц, потом уже не нужны.

Новости
Ажиотаж вокруг бэби-боксов в Украине: как добиться и кто не получит

"Послеродовые прокладки - очень нужная вещь через месяц. Памперсы единичка, пусть намотают себе через месяц на одно место. Одежка, которая, ну как нам, богатырям, мала уже сейчас, а через месяц ну просто необходима. Градусники, масло и много чего прочего, спасибо, уже все купили. Так что круто, отрапартовали, напичкали половиной ненужной хрени, а через месяц вообще полностью не нужной", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый пакет малыша - набор из 25 необходимых младенцу вещей, который начали выдавать украинским семьям с 1 сентября, вызвал ряд нареканий.

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
11
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
главное деньги освоить и в телике рылом поторговать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги