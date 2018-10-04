''Вали к чиновникам!'' В Киеве внезапно возникли проблемы с бэби-боксами

В киевских родильных домах перестали выдавать "бэби-боксы" - специальные наборы для мамы и новорожденного.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Оксана Данилова, отметив, что их просто нет в наличии.

"В роддоме не дают. Это на минутку в столице. Вот выписали, бери кучу бумажек, вали к чиновникам, больше ж молодым родителям нечем заняться, ну и там после оформления где-то в течении месяца, может быть, выдадут", - написала она.

Также Оксана уточнила, что вещи, которые крайне необходимы в первый месяц, потом уже не нужны.

"Послеродовые прокладки - очень нужная вещь через месяц. Памперсы единичка, пусть намотают себе через месяц на одно место. Одежка, которая, ну как нам, богатырям, мала уже сейчас, а через месяц ну просто необходима. Градусники, масло и много чего прочего, спасибо, уже все купили. Так что круто, отрапартовали, напичкали половиной ненужной хрени, а через месяц вообще полностью не нужной", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый пакет малыша - набор из 25 необходимых младенцу вещей, который начали выдавать украинским семьям с 1 сентября, вызвал ряд нареканий.