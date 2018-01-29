Вадима Киселя наградили за поддержку воинов АТО и патриотизм

Командование и личный состав полка особого назначения "Миротворец" ГУ НП в Киевской области отметили деятельность почетного президента Федерации греко-римской борьбы Украины Вадима Владимировича Киселя в борьбе с агрессором орденом и почетной грамотой "за патриотизм и существенный вклад в поддержке бойцов в зоне проведения АТО".

На фото - Вадим Кисель

Сообщается, что соответствующую награду Вадиму Киселю от имени украинских бойцов вручил командир полка "Миротворец" Вадим Васильевич Панченко.

Известно, что Вадим Владимирович Кисель с самого начала российской военной агрессии стоял на страже украинского суверенитета и территориальной целостности Украины, регулярно оказывая ощутимую поддержку воинам АТО, отстаивающим независимость Украины на Востоке нашей страны.

"Мы с самого начала делали все возможное, чтобы отстоять наш суверенитет и независимость. Уверен, что мы и дальше будем это делать еще настойчивее. До тех пор, пока в Украине не воцариться мир. Добрые дела любят тишину, особенно, когда речь идет о наши ребятах, которые, живота не жалея, защищают мир в Украине на Восточных рубежах. Наша поддержка – это ничто по сравнению с тем вкладом, который ежедневно вносят наши воины. Поэтому хотелось бы выразить огромную благодарность каждому бойцу в отдельности и пожелать им богатырского здоровья и крепости духа, потому что то, что они делают для людей, остающихся в тылу, - сложно переоценить", - ответил Вадим Владимирович Кисель на вопрос корреспондента.

Напомним, как ранее сообщалось, Вадим Владимирович Кисель также был награжден Украинской Православной Церковью орденом преподобного Нестора Летописца. Также почетный президент Федерации греко-римской борьбы Украины является полным кавалером Ордена святого Князя Владимира Великого.