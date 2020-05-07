В Украину прибыли рейсы из Канады, Норвегии и Индии: что ожидает почти 500 пассажиров

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 10:54, 7.05.2020 Обновлено: 11:56, 7.05.2020

В международный аэропорт "Борисполь" Киевской области за сутки 6 мая, во время карантина из-за распространения коронавируса, тремя эвакуационными рейсами из Торонто (Канада), Осло (Норвегия) и Гоа (Индия) прибыли более 470 пассажиров.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, отметив, что большинство пассажиров – украинцы.

Кроме привычных контрольных процедур, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" провели этим людям температурный скрининг и опросили их о состоянии здоровья. Среди пассажиров, которые прибыли, не было лиц с повышенной температурой тела или жалобами на наличие симптомов ОРВИ.

В Украину прибыли рейсы из Канады, Норвегии и Индии. Иллюстрация

Почти все пассажиры, кроме одного человека, выбрали предусмотренные карантинные ограничения с применением приложения "Действуй дома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении они отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам.

Только один пассажир рейса из Гоа решил отправиться на карантин в определенный обсерватор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео побега части обсервированных из-за пандемии коронавируса украинцев, которые 30 марта прибыли из Бали через Доху (Катар), из отеля "Казацкий", что в центре Киева.

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Кияни Жизнь столицы

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