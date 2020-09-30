В Украинке кандидат в председатели ОТО оскандалился пиаром на песочницах

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Жизнь столицы
3,7 т.
Туренко оскандалился пиаром на песочницах

На Киевщине кандидат от "Европейской солидарности" на голову будущей Украинской объединенной территориальной общины Александр Туренко за месяц до выборов наполнил детские площадки в городке кварцевым песком.

Соответствующий его поступок люди прозвали пиаром и "политическим антитрендом". Мыслями по этому поводу они поделились в сети Facebook.

Жители Украинки указали, что, в отличие от представителей городской власти, корые в предвыборной гонке наполнили песочницы на детских площадках обычным свежим песком, Туренко продемонстрировал оригинальность в виде дешевого и, как оказалось позже, "опасного пиара".

В Украинке детские песочницы наполнили кварцевым песком.

О событии по "обновлению" песочниц, которое сопровождалось пафосной фотосессией кандидата на тракторе, команда Туренко отчиталась в социальных сетях.

Люди же заявили, что кварцевый песок непригоден для детских игр, ведь "вообще не лепится, а еще является опасным". В частности, родители малышей возмущены и засыпали местную горячую линию жалобами из-за нового песка от Туренко.

Людей возмутил пиар от кандидата на пост главы Украинской ОТО.

"Как дети должны им играть? Вы представляете, что будет с глазом ребенка после попадания такого песка? Кто будет нести ответственность? Этот "песок" больше похож на кошачий наполнитель и точно не создан для детских игр. Надеюсь, весной нам завезут речной песок, а это безобразие уберут", – написала в своем посте местная жительница.

Туренко ответил на критику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили предвыборный анимационный видеоролик в духе Marvel с губернатором Закарпатской области Алексеем Петровым, где тот предстал в виде супергероя из комиксов.

УкраинаМестные выборы в Украине 2020Новости Киева и Киевской области выборы в ОТГПартия "Европейская солидарность"