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В Украине впервые сыграли однополый брак: фото пары

9.2т Читать материал на украинском

На Кураж Базаре в Киеве в субботу, 20 июля, состоялся первый в Украине однополый брак.

Как передает "Информатор", девушки Ночек и Алена сыграли свадьбу прямо на барахолке. Они обменялись кольцами и произнесли клятвы (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Все было по-настоящему, очень трогательно и искренне. Невест приветствовали десятки счастливых гостей. Звучала чудесная музыка, первыми перед всеми присутствующими появились маленькие ангелы (детки), они рассыпали тысячи сердечек вокруг. За ними появились и главные героини праздника. Сначала Алена в сопровождении брата, а потом и Ночек в сопровождении сестры", – пишут журналисты.

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Фото со свадьбы

Фото со свадьбы

Информатор

Указывается, что Алена и Ночек подписали документы, которые отправят в Португалию, после чего новобрачные смогут получить свидетельство о браке.

Фото со свадьбы

Фото со свадьбы

Информатор

После официальной части обе сначала кинули в толпу букеты. Потом девушки сняли друг с друга подвязки и также кинули их для холостых парней.

Фото со свадьбы

Фото со свадьбы

Информатор

Фото со свадьбы

Фото со свадьбы

Информатор

Фото со свадьбы

Фото со свадьбы

Информатор

Фото со свадьбы

Фото со свадьбы

Информатор

Фото со свадьбы

Фото со свадьбы

Информатор

Фото со свадьбы

Фото со свадьбы

Информатор

Фото со свадьбы

Фото со свадьбы

Информатор

Фото со свадьбы

Фото со свадьбы

Информатор

Фото со свадьбы

Фото со свадьбы

Информатор

Фото со свадьбы

Фото со свадьбы

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правозащитница и соорганизатор "КиевПрайд-2019" София Лапина и директор организации Руслана Панухник рассказали, как в Украине выросла поддержка ЛГБТ.

Они отметили, что за шесть лет проведения Марша равенства число его участников выросло от 80 человек до 8 тысяч.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
фотографии видео ЛГБТ свадьба
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Pryhodko Dmitrii
Pryhodko Dmitrii
Полетели высеры фейков)))
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
"Скрепы разогнулись"
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дык путен с димоном давно поженились...
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Джонсон Саймон Ф., влажные фантазии укра
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